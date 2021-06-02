РИАМО - 2 июн. Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова сообщила, что есть вероятность того, что жители РФ смогут отдыхать на турецких курортах уже в июле, пишет Газета.ru.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Турецкие курорты закрыли для российских туристов 15 апреля этого года. Такой шаг был обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране. Там активно росло число зараженных Covid-19.

Ранее Федеральное агентство по туризму предложило россиянам варианты замены туров в Турцию в связи с продлением ограничения на авиасообщение.

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