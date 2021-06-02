РИАМО - 2 июн. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Армения, который сбил насмерть человека и повлек смерть своего пассажира на трассе «ММК – Аносино – Павловская слобода» в подмосковной Истре, сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным следствия, 2 ноября 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ехал по дороге на своем Lexus, выехал на обочину и сбил пешехода. После этого машина перевернулась в кювет. Пассажир и пешеход скончались на месте.

Также при оформлении аварии водитель предоставил поддельное водительское удостоверение. Обвиняемому удалось скрыться из страны, находясь на лечении. В конце 2020 года его задержали в аэропорту Шереметьево.

Истринский городской суд Московской области рассмотрит данное дело в ближайшее время. Злоумышленник содержится под стражей.