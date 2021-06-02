Сегодня многие сраны уже готовы принимать российских туристов, а в начале июня Россия возобновляет авиасообщение еще с рядом государств. Однако по-прежнему во многие из них нельзя въезжать свободно: где-то нет прямого авиасообщения, а где-то путешественников посадят на карантин. Для каких стран и курортов нужен отрицательный ПЦР-тест, а где достаточно справки о вакцинации, читайте в материале РИАМО.

Египет

Российские туристы в этом сезоне могут рассчитывать на отдых в солнечном Египте. Правда, из РФ по-прежнему можно прилететь лишь в Каир, а до курортов Шарм-эш-Шейха и Хургады добраться с пересадкой.

Прибывающим нужно будет предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Для тех, кто не смог его сдать на Родине, сделать это можно будет в египетском аэропорту за 30 долларов.

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Мальдивы

Россия еще в прошлом году возобновила авиасообщение с Мальдивскими островами. Туристы могут улететь туда как регулярными, так и чартерными рейсами. Гражданам, прилетающим на Мальдивы, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета. Причем справка должна быть на английском языке. Это касается и вакцинированных россиян.

Кроме того, не позднее чем за 24 часа до отправления туристам нужно заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья, а также скачать приложение TraceEkee для отслеживания контактов.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты также открыты для российских туристов еще с 2020 года. Прибывающим в Дубай нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, заполнить Health Declaration Form и Quarantine Undertaking Form, а также загрузить приложение COVID19–DXB Smart App.

Для туристов, прибывающих в Шарджу, условия немного отличаются. Им нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее 72 часов до въезда в эмират, скачать приложение ALHOSN, а по прибытии – повторно пройти тестирование на коронавирус и самоизолироваться до получения результатов.

Прибывающим в Абу-Даби нужно будет предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 96 часов до поездки, пройти еще одно тестирование на COVID-19 по прибытии, а также сдать ПЦР-тест на четвертый и на восьмой день.

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Турция

Одно из самых любимых направлений россиян в летний сезон – Турция. Страна готова принимать российских туристов, однако из-за сложной эпидобстановки РФ до 21 июня ограничила авиасообщение с республикой. Сейчас есть лишь два прямых рейса Москва – Стамбул. При желании путешественники могут отправиться на турецкие курорты, самостоятельно забронировав отель, так как туры в Турцию наши операторы сейчас продают только с 22 июня.

Пока в Турции не признали вакцину «Спутник V», поэтому для поездки нужно за 72 часа сдать ПЦР-тест и заполнить специальную форму, которую нужно будет скачать на смартфон.

Греция

Этим летом туристы из России смогут провести отпуск и в Греции. Попасть туда можно любыми способами. Страна сняла ограничения на количество въезжающих из РФ. Для того, чтобы попасть на курорты Греции, нужно будет заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предъявить отрицательный ПЦР-тест, который необходимо сделать за 72 часа до поездки.

Страна также принимает туристов, привитых «Спутником V». Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке, а вторая доза вакцины – получена не раньше, чем за две недели до поездки. В таком случае ПЦР-тест не потребуется.

В аэропорту Греции могут выборочно тестировать туристов. Если результат окажется положительным, то человека изолируют в гостинице на 10 дней.

Куба

Россиянам этим летом удастся позагорать на белоснежных пляжах Кубы в Варадеро и Кайо-Коко. Для этого организованным туристам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. По прибытии придется пройти повторное тестирование – результаты будут известны через сутки.

А вот самостоятельным туристам придется пять дней за свой счет пробыть в обсерваторе, где они будут ждать результаты второго ПЦР-теста.

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Мексика

С 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Мексикой. Для поездки в эту страну туристам из РФ нужно будет получить визу, а вот ПЦР-тест для поездки не потребуется. Карантинных мер для туристов также нет.

Кипр

pixabay

Для иностранных туристов Кипр открыл границы в апреле 2021 года. В настоящее время у россиян есть два варианта въезда. Первый – предъявить сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V». Второй – сдать два ПЦР-теста: один перед поездкой, максимум за 72 часа до въезда в страну, и повторный – по прибытии. Также в течение 24 часов до вылета нужно заполнить CyprusFlightPass.

Для туристов, которые прошли вакцинацию, сертификат нужно будет загрузить на сайт. С собой следует также взять его распечатанную версию.

Сейшелы

С 25 марта для российских туристов открылись Сейшельские острова. Желающим отдохнуть там за 72 часа до прилета нужно сдать ПЦР-тест на Covid-19. Справка должна быть на английском языке. Туристам также придется подать заявление на сайте для получения обязательного медицинского разрешения.

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Тунис

По данным АТОР, с 1 июня 2021 года привитым и переболевшим коронавирусом при въезде в страну не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест и проходить карантин. У них должны быть при себе соответствующие документы.

Всем остальным организованным туристам нужно предоставлять ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс. Также необходимо наличие ваучера, подтверждающего оплату тура, и заполнение анкеты здоровья.

Самостоятельным непривитым туристам помимо ПЦР-теста придется неделю пробыть на карантине за свой счет. За это время нужно будет сдать еще два платных теста.

Болгария

Болгария также принимает всех граждан РФ, в том числе с туристическими целями. Однако с этой страной сейчас нет прямого авиасообщения. Ранее для туристов были доступны грузопассажирские рейсы, но 9 мая их отменили – в ближайшее время ожидается рестарт. Для поездки туристу понадобится национальная болгарская или шенгенская виза.

Путешественникам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, или быстрый тест на антигены, сданный за 48 часов до въезда в Болгарию (для переболевших коронавирусом за 15-180 дней до поездки). Вакцинированные «Спутником V» освобождаются от тестирования.

Доминикана

Этим летом россияне могут отдохнуть и на белоснежных пляжах Доминиканы – страна готова принимать туристов без ПЦР-тестов. До вылета нужно лишь заполнить онлайн-форму и получить два QR-кода. По прибытии в республику выборочно проводятся особые дыхательные экспресс-тесты.

Однако Россия пока не возобновила прямое авиасообщение с Доминиканой, поэтому попасть туда можно только с пересадками.

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Грузия

С пересадками российский турист может долететь и до Грузии. Для поездки в страну нужно не ранее чем за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест. Привитым российской вакциной тестирование не понадобится.

Марокко

С 10 июня будет возобновлено авиасообщение с Марокко. С этого дня дважды в неделю из Москвы в Рабат будут совершаться рейсы. Желающим посетить эту страну нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета (справка принимается на английском, французском или арабском языках). Также понадобится ваучер от отеля.

Таиланд

Еще одно из самых любимых мест отдыха у россиян – Таиланд – готов принять туристов с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. Кроме того, при въезде придется пройти еще одно тестирование, а после – две недели сидеть на карантине. За это время проверять наличие коронавируса у туриста будут дважды. Кроме того, путешественнику обязательно скачать мобильное приложение Thailand Plus для отслеживания контактов и приобрести медстраховку с покрытием от COVID-19.

В настоящее время добраться до тропического курорта можно только на грузопассажирских рейсах.

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Хорватия

С Хорватией регулярное авиасообщение возобновится также с 10 июня. Визы для поездки выдаются уже с 1 апреля. У туриста должен быть результат ПЦР-теста на английском языке, выполненный максимум за 48 часов до прибытия, или антиген-теста из списка сертифицированных в ЕС. Как сообщается на сайте АТОР, перед вылетом также нужно заполнить специальную форму на сайте Министерства туризма Хорватии. При себе следует иметь подтверждение оплаты проживания.

Вакцинированные «Спутником V» освобождаются от тестирования – для подтверждения у них должен быть сертификат на английском языке.

Черногория

В свою очередь, Черногория готова принимать российских туристов без ПЦР-тестов. Однако сейчас не выполняются прямые рейсы на излюбленный россиянами курорт – добраться можно с пересадками, например, в Белграде.

Великобритания

Со 2 июня Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией. В стране готовы принимать российских туристов с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета. Также туристам надо заполнить Passenger Locator Form. По прибытии придется 10 дней сидеть на карантине и сдать два ПЦР-теста за свой счет – после двух и восьми дней пребывания. Как сообщает АТОР, карантин можно прервать, сдав дополнительный тест на пятый день.

По возвращении в Россию туристам, помимо двух ПЦР-тестов, также придется самоизолироваться на две недели.

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Шри-Ланка

С 1 июня Шри-Ланка восстанавливает прием иностранцев, но с ограничениями. Сейчас в республику нет прямых рейсов, но долететь туда можно со стыковками через страны Ближнего Востока. Россиянам нужно оформить визу и купить страховку – все это можно сделать онлайн. Все туристы должны будут находиться на карантине 14 дней. Подробнее с правилами въезда можно ознакомиться здесь.

Молдавия

Из России в Молдавию можно добраться прямыми рейсами Москва – Кишинев. Среди условий въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс или до въезда на автотранспорте. Если теста нет, то придется две недели быть на самоизоляции. Вакцинированные освобождаются от теста и карантина.

Армения

Россия и Армения возобновили авиасообщение с 15 февраля 2021 года. Несмотря на то, что в республике до 11 июля продлен карантин, страна готова принимать иностранных туристов, в том числе из России.

Для въезда в Армению туристу нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус, проведенный не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну. В таком случае гражданин освобождается от самоизоляции.

Если у иностранца нет ПЦР-теста, то он может сдать его в аэропорту или в пункте пересечения сухопутной границы. Также туристу придется самоизолироваться до получения результата. Если же есть сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», то тест не нужен.

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Белоруссия

Российские туристы могут отправиться в отпуск в Белоруссию на самолете или поезде. Для пересечения границы понадобится ПЦР-тест, выполненный не позднее чем за 72 часа до прибытия. В противном случае человеку могут отказать во въезде.

А вот для въезда в Белоруссию через автомобильные пункты пропуска необходимо иметь основание: работа, учеба, похороны и так далее.

Казахстан

Казахстан также открыт для российских туристов. Отправляясь в путешествие в эту страну, нужно иметь при себе лишь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы.

Киргизия

Чтобы опасть в Киргизию, туристам нужно за 72 часа до прибытия в страну сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если же срок справки истек, то гражданину предложат пройти тестирование уже в Киргизии. В настоящее время из нескольких городов России летают самолеты до городов Бишкек и Ош.

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Таджикистан

В Таджикистан можно добраться на самолете регулярными или чартерными рейсами. Для поездки за 72 часа нужно сдать тест. Если же человек вакцинирован «Спутником V» более месяца назад, то ПЦР-тестирование не понадобится.

Узбекистан

Для поездки в Узбекистан необходимо не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс или поезд пройти тестирование на коронавирус. Улететь в страну можно на регулярных рейсах из Москвы и других российских регионов.

Абхазия

Российские туристы этим летом смогут отправиться на отдых в Абхазию. Добраться до курортов можно будет только наземным транспортом, в частности, из Сочи. Для поездки российским туристам не нужно делать ПЦР-тест, как и по прибытии домой.

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Сербия

Сербия также принимает российских туристов. Для поездки нужно лишь сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до прибытия в эту республику. Для россиян предусмотрен безвизовый режим с этой страной на срок до 30 дней.

Албания

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Албанией. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов.

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Босния и Герцеговина

Здесь готовы принимать россиян, но прямых рейсов из России в эту страну пока нет. Попасть туда можно с пересадками, например, в Белграде. Для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Македония

Принимает российских туристов и Македония. Однако долететь туда можно тоже только с пересадками в том же Белграде. Предусмотрены и грузопассажирские рейсы. Проходить тестирование на коронавирус для поездки не нужно.

Бразилия

pixabay

Добраться до Бразилии, которая открыта для российских туристов, можно только с пересадками. Среди условий въезда: ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс, следующий в Бразилию (потребуется справка на английском). Это касается и вакцинированных туристов.

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Венесуэла

С 1 апреля 2021 года Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой. Для того, чтобы попасть в страну, туристу придется предварительно уведомить власти о поездке. Также при себе нужно иметь ПЦР-тест. Еще один платный анализ придется сдать по прилету.

Колумбия

Это латиноамериканское государство тоже готово принимать туристов из России. Но так как РФ пока не возобновила прямое авиасообщение со страной, добраться туда можно только со стыковками. При себе туристам нужно иметь ПЦР-тест, сделанный за 96 часов до отправления, и туристическую страховку, покрывающую COVID-19. Кроме того, необходимо заполнить онлайн-формуза 24 часа до вылета.

Перу

Страна открыта для всех, за исключением граждан Южной Африки, Бразилии и тех, кто останавливался на территории данных стран (или были транзитом) в течение 14 дней до поездки в Перу.

Российским туристам нужно предоставить сертификат об отрицательном результате ПЦР или антигенного теста, выданный не ранее чем за 72 часа до вылета в Перу. Отправляясь домой, нужно заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья и геолокализации и загрузить приложение миграционной службы.

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Бахрейн

Готов принимать российских туристов и Бахрейн, однако пока прямое авиасообщение с этой страной закрыто. Добраться туда можно с пересадками.

Туристов из России там ждет прохождение трех тестов на ковид: сразу по прибытии, а также на пятый и 10-й день пребывания. Все эти процедуры проводятся за счет путешественника. Это касается и вакцинированных граждан. Результат первого тестирования нужно будет ждать на самоизоляции.

Ливан

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Ливаном. С этой даты из Москвы раз в неделю будут летать самолеты в Бейрут. Туристам нужно оформить визу.

Кроме того, нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до вылета в Ливан. Еще один платный тест ждет по прибытии в аэропорту. Пассажирам предписано соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов. Также надо приобрести страховку, покрывающую коронавирус.

До вылета обратно туристам надо заполнить специальную форму, загрузить мобильное приложение covidlebtrack.

Оман

Попасть в Оман можно только с пересадками. Туристам нужно иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Повторно придется пройти тестирование уже по прибытии и сесть на карнатин. Перед вылетом необходимо будет заполнить онлайн форму и загрузить мобильное приложение Tarassud.

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Зимбабве

Для российских туристов открыта Республика Зимбабве. Условие для поездки: ПЦР-тестирование за 48 часов до вылета. Но добираться до этого африканского курорта придется с пересадками.

Кения

Как и с Зимбабве, с Кений у России отсутствует регулярное авиасообщение, однако любителям сафари удастся долететь с пересадками. При себе также нужно иметь ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до прибытия, доказательство наличия не менее 500 долларов на расходы и заполненную заранее онлайн-форму.

Эфиопия

Из Москвы прямым рейсом можно добраться до Аддис-Абебы. Туристам по прибытии нужно лишь предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 120 часов.

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ЮАР

Российских туристов готовы принимать и в ЮАР. Хотя пока прямое сообщение со страной не возобновлено, добраться туда можно с пересадками. Для поездки виза не нужна, зато при себе нужно иметь ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, и страховку от коронавирусной инфекции.

Танзания

Танзания принимает граждан РФ, однако до 21 июня 2021 года у России авиасообщение с этой страной приостановлено. Добраться туда можно самолетом с пересадками, например, в Каире или Эфиопии. Также для поездки в Танзанию необходимо не ранее чем за 72 до въезда сделать ПЦР-тест и оформить специальную онлайн-форму. По прибытии туристу нужно приобрести визу.