РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. Школы подмосковных Котельников полностью готовы к проведению выпускных экзаменов, сообщает пресс-служба администрации округа.

85 выпускников школ Котельников, готовящихся поступать в вузы, сдают экзамены. Прием экзаменов осуществляется на базе двух школ города - МБОУ КСОШ №1 и МБОУ КСОШ №3.

Одним из важных требований к проведению экзаменов является соблюдение норм санитарной безопасности. Школы должны быть обеспечены кварцевыми дезинфекторами во всех задействованных помещениях, средствами индивидуальной защиты для каждого работника. Также должна быть проведена дезинфекция помещений перед и после экзаменов с использованием антибактериальных средств.

Особое внимание уделяют антитеррористической защищенности участников экзаменов. Предварительно школы проверяют силовые структуры, а в день экзаменов дежурят сотрудники полиции и скорой помощи. Все экзамены проходят в режиме онлайн-видеонаблюдения.

Первые экзамены по географии, литературе и химии уже состоялись 24 мая. Следующий обязательный экзамен по русскому языку состоится 3 июня.