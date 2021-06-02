РИАМО - 2 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» и ветераны предприятия приняли участие в торжествах, приуроченных ко Дню химика и 90-летнему юбилею предприятия. По случаю знаменательного события различными наградами были награждены более 100 работников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения».

Праздничные мероприятия по традиции начались с открытия Доски почета передовиков производства 2021 года. В этом году на нее были занесены имена 30-ти заводчан. По традиции выдвижением кандидатов занимались их коллеги – работники цехов и подразделений АО «ВМУ», те, с кем они трудятся ежедневно.

Открытие торжественной церемонии началось с зажигательного шоу барабанщиков. Перед работниками с приветственной речью выступили генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков, главный инженер Иван Кисляк и заместитель генерального директора по персоналу Юлия Смирнова.

Награды от руководителей предприятия получили также и другие сотрудники химкомбината – высококлассные специалисты, способные оперативно и качественно справляться с любой поставленной производственной задачей. Им были вручены грамоты и благодарности от генерального директора АО «ВМУ».

Празднование Дня химика продолжилось возложением цветов к памятнику легендарного директора Воскресенского химкомбината Н.И. Докторова. Затем участники торжеств проследовали во Дворец культуры «Химик», в холле которого их встречали музыканты эстрадно-симфонического оркестра в компании с элегантными «цветочными феями». Многие гости с удовольствием делали фотографии на память.

В большом зале ДК гостей ожидала зажигательная концертная программа. Яркие творческие номера для химиков подготовили танцевальные и вокальные коллективы Дворца культуры, а также приглашенные артисты из Москвы. Они подарили зрителям необыкновенное световое неоновое шоу.

Вручать награды работникам АО «ВМУ» приехали первый зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин, депутат Мособлдумы Евгений Аксаков, руководитель Мособлхимпрофсоюза Елена Зайцева, а также глава г.о. Воскресенск Артур Болотников.

Из рук почетных гостей химики получили грамоты Минпромторга РФ, дипломы Российского союза химиков, благодарственные письма губернатора Московской области и Мособлдумы и другие награды. Орденом «За заслуги перед химической промышленностью II степени» награжден начальник установки цеха контактной серной кислоты Николай Куприков. Праздничное торжество по случаю Дня химика и юбилея завода завершилось зрелищным действом – россыпью искр холодных фонтанов.