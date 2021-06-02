РИАМО - 2 июн. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума, они позволят создать порядка 55 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Благодаря соглашениям, которые подпишут на форуме, планируется привлечь 240 миллиардов рублей инвестиций.

Среди потенциальных инвесторов: ООО «ПСК ФАРМА», ООО «НПО Петровакс Фарм», ОАО «Авексима», ООО «Рота-Девелопмент», «Ягодная поляна», «Гринфилдс», ООО «Севергрупп».

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. Это ежегодное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что форум важен для развития и понимания перспектив страны и регионов.

Что дает ПМЭФ Подмосковью: тысячи рабочих мест в разных уголках региона>>