РИАМО - 2 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в составе делегации региона примет активное участие в работе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Делегация Подмосковья представит на ПМЭФ-2021 многочисленные проекты в сфере сельского хозяйства. Планируется подписание новых соглашений.

«Сельское хозяйство Подмосковья – одно из тех отраслей, которые показали рост, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией. Мы планируем представить на форуме наши рекордные показатели в растениеводстве, животноводстве, экспорте подмосковной продукции АПК. Поделимся прогнозами в приоритетных и новых направлениях сельского хозяйства региона. В частности, в рамках деловых встреч будем говорить о росте производства ягоды и открытии более 10 тепличных ягодных комплексов в области», – отметил Сергей Воскресенский.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня 2021 года на территории выставочного центра «Экспофорум» в Петербурге. Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года. Количество участников форума каждый год превышало 10 тыс. человек из 120 стран мира.

В 2021 году в связи с пандемией число участников ПМЭФ решили сократить вдвое, большинство из них прибудут из России.