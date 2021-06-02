РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В городском округе Люберцы ведутся работы по замене лифтового оборудования, с начала года заменили 56 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе на текущий момент заменено 56 лифтов, в работе находятся 15. Выполнено 64% от плана. Срок сдачи - третий квартал 2021 года. Всего в 2021 году заменят 87 лифтов в 24 МКД, из них 64 пассажирских и 23 грузовых», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что адресный перечень замены лифтового оборудования можно найти на сайте люберцы.рф в разделе ЖКХ.