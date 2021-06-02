РИАМО - 2 июн. Четыре подмосковных компании попали на электронную торговую площадку в рамках выставки Interzoo, которая проходит в Германии с 1 по 4 июня, содействие им оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Немецким закупщикам представили: сушеные лакомства для животных – мясо и субпродукты северного оленя, произведенные компанией «Сибэксп» из Красногорска. Также в выставке участвует компания «Б-Вуд», которая занимается производством мебели для домашних животных в Реутове. А еще ООО «Риал», которое производит лотки с натуральным наполнителем в Талдомском округе. Кроме того, участвует фирма «Бестинком», которая занимается производством зоотоваров в Серпухове.

«При содействии регионального Фонда ВЭД подмосковный бизнес может принять участие в международных выставках, получить консультации по оформлению экспортных контрактов, найти иностранных партнеров и получить многие другие услуги. Также в фонде проводятся тематические круглые столы, семинары, работают обучающие программы», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, подмосковные предприниматели могут выбрать множество инструментов господдержки для развития ВЭД. При этом многие услуги фонда предоставляются бесплатно.