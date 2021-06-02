РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 2 июн. В школе №1 Котельников в рамках поручений губернатора Московской области прошли тренировка по эвакуации и отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в рамках данного мероприятия для учащихся школы был проведен дополнительный инструктаж по технике пожарной безопасности.

В ходе тренировки из здания школы было эвакуировано 57 сотрудников и 14 учащихся. Время эвакуации составило 4 мин. 20 сек. Нарушений при проведении эвакуации не выявлено.