РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске комплексно благоустроят 27 дворовых территорий в 2021 году, сообщили в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время по 26 дворам прошли торги, были определены подрядчики и заключены договоры. По одной дворовой территории ведутся конкурентные процедуры, в июне планируется заключить договор.

Активно проводятся работы по 8 территориям, 3 двора находятся в стадии завершения. Всего будет установлено 27 детских, 8 спортивных площадок, одна хоккейная коробка, 113 опор уличного освещения, обустроено более 500 новых парковочных мест.

При проектировании благоустройства дворовых территорий администрация округа учитывала мнение граждан. Так, во дворе домов №№56, 58 по улице Большой Серпуховской, домов №№2, 4 по улице Пионерской установили две детские игровые площадки, в настоящее время ведутся работы по обустройству пространства на 20 парковочных мест. Планируется реконструкция уличного освещения, будут заасфальтированы проезды во дворы, обустроены тротуары.