РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Порядка 70% жителей подмосковного Красногорка, живущих в газифицированных домах, заключили договоры на обслуживание газового оборудования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Комиссионный осмотр внутриквартирного газового оборудования с участием заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству Елены Лобачевой состоялся в поселке Мечниково 1 июня.

«Газовое оборудование – источник повышенной опасности. Чтобы обезопасить себя и окружающих, жители обязаны заключить договор на техническое обслуживание. Профессионал проверит и выдаст заключение о нормальном рабочем состоянии данного оборудования», – сказала Лобачева.

Также, по ее словам, на территории округа заключено порядка 70% договоров на внутриквартирное газовое оборудование. Но оставшиеся 30% могут представлять опасность.

Администрация Красногорска провела мониторинг специализированных организаций, ведущих свою деятельность на территории округа, после которого был составлен список рекомендованных. В него вошли ООО «Юникон», филиал АО «Мособлгаз» – «Красногорскмежрайгаз», ООО «АВГ Инженерные системы», ООО «Прометей плюс», ООО «ВЭЛНЭС».

Но заключить договор можно с любой организацией из реестра Госжилинспекции региона.

Неудовлетворительное состояние газового оборудования и самостоятельный ремонт неисправностей владельцами жилья – одни из самых распространенных причин аварий. Ответственность за состояние ВКГО несут собственники квартир.

После заключения договора специалисты должны проводить осмотр не реже одного раза в год.

Жители многоквартирных домов заключают договор через свою управляющую компанию, жители индивидуальных жилых строений могут обращаться в специализированную организацию из реестра Минэнерго Московской области напрямую, в том числе в газораспределительную компанию АО «Мособлгаз».

Подать заявку на заключение договора можно на портале «Добродел».

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в отдел эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ администрации Красногорска по телефону: 8(495)562-42-52.