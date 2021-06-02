РИАМО - 2 июн. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, повышающий уровень газификации в стране и позволяющий бесплатно провести газ к участкам отдельных домовладений россиян. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Верхняя палата парламента одобрила изменения в федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». Поправки направлены на решение задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию – за подведение газа непосредственно к границам земельных участков люди не должны платить.

Повышение уровня газификации будет касаться организаций, расположенных не только на территориях субъектов РФ, но и на федеральных территориях. Предусмотрено госрегулирование платы за техприсоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов.

Все процедуры будут упрощены, сроки подключения сократятся вдвое. Для подключения к газоснабжению потребуется один договор, а подать заявку можно будет через МФЦ и госуслуги.

Правительству поручено обеспечить в срок до 1 ноября 2021 года принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию закона.

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