РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. На заседании в среду депутаты Люберец проголосовали за внесение изменений в правила землепользования и застройки, тем самым определив места для строительства школы в Краскове и поликлиники в Октябрьском, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

Заседание совета депутатов состоялось в режиме ВКС. Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

«Внесение изменений в ПЗЗ позволят построить образовательное учреждение на 750 мест в поселке Красково, а также амбулаторно-поликлиническое учреждение на 400 посещений в смену в Октябрьском», - отметил Малышев.

Он пояснил, что проект решения совета депутатов Люберец «О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области» рассмотрен на Градостроительном совете региона. С 15 октября по 18 декабря 2020 года по нему проведены общественные обсуждения.