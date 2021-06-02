РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в экосплаве вокруг Лохина острова 4 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Экосплав на байдарках вокруг Лохина острова в Архангельском состоится в рамках реализации проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье». Участники не только уберут мусор с воды и на берегу, но и насладятся великолепными живописными видами.

Команда увлеченных людей «Ривер Сплав», влюбленных в водный туризм, прошедших тысячи километров на веслах, поможет с инструктажем и владением веслами.

Сплав стартует в 10:00 через дорогу от коттеджного поселка Горки-6 городского округа Красногорск. Сбор участников в 9:30.

«Уверены - каждый может приобщиться к такому виду отдыха, как сплав: независимо от опыта, возраста и физподготовки», - отмечается в материале.

Зарегистрироваться можно на сайте «Волонтеры Подмосковья».