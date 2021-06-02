РИАМО - 2 июн. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с тремя подростками в пос. Роговское в новой Москве, которые врезались в ограждение на автомобиле, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, 1 мая трое несовершеннолетних решили прокатиться на «ВАЗ 2105» по поселению. 17-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное дорожное ограждение. Подростки госпитализированы с травмами различной тяжести.

В ходе проверки предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в том числе со стороны родителей.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования. Результаты полицейской проверки также находятся на контроле прокуратуры.