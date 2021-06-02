РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Всероссийская экологическая акция «Вода России» пройдет в Люберцах 4 июня, жителей приглашают присоединиться к очистке пруда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках акции «Вода России» состоится очистка водоема в деревне Жилино-1. Небольшой и очень красивый пруд очистим от повалившихся деревьев и зарослей камыша. Кроме того, планируется окосить растущую вдоль водоема траву и привести береговую зону в благоприятное состояние. Все желающие могут прийти на приуроченный к акции субботник и принять участие в уборке водоема. Стартуем в 11:00 на площадке вблизи дома 1 по ул. Прудовой», - отметил Ружицкий.

Акция «Вода России» проходит в округе в три этапа: первые два состоялись весной, завершающий этап пройдет в июне. Помимо этого, проводятся субботники - в этом году их запланировано 10.

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» - часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция проводится с 2014 года, с каждым годом объединяя все большее количество участников.