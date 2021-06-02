РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Всероссийская экологическая акция «Вода России» пройдет в Люберцах 4 июня, жителей приглашают присоединиться к очистке пруда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Акция «Вода России» проходит в округе в три этапа: первые два состоялись весной, завершающий этап пройдет в июне. Помимо этого, проводятся субботники - в этом году их запланировано 10.
Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора «Вода России» - часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция проводится с 2014 года, с каждым годом объединяя все большее количество участников.
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