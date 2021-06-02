РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В работе Общероссийского съезда Союза машиностроителей России приняли участие делегаты из Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина, сообщает учреждение.

В Союз машиностроителей входят 89 вузов и 25 учреждений среднего профессионального образования, в том числе техникум имени Ю.А. Гагарина.

Съезд делегатов из 68 регионов страны определил четыре основные направления развития союза, одно из них - молодежная политика. Союз машиностроителей России поддерживает молодежную политику в области профориентации, технического образования и подготовки квалифицированных рабочих, инженерно-технических кадров машиностроительной отрасли.

Другие направления развития союза - реализация национальных проектов, диверсификация ОПК и импортозамещение; законодательная работа и повышение эффективности работы съезда.