РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. В подмосковном Красногорске перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве двух человек, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Красногорску завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве сожителя и подруги на почве ревности - пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, что в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года в городе Красногорске обвиняемая, войдя в свою квартиру, уличила сожителя в измене с подругой. На почве ревности женщина нанесла им обоим множественные удары ножом. После задержания она написала явку с повинной.

На стадии предварительного расследования следователем проделана объемная работа. Проведено более 10 допросов, осуществлена проверка показаний на месте с участием обвиняемой, назначены и проведены более 5 экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, дактилоскопическая экспертизы, а также экспертиза холодного оружия.

Собранные по уголовному делу доказательства, в том числе и результаты экспертиз, легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Красногорский городской суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу.