РИАМО - 2 июн. Конфликт трех мужчин закончился стрельбой из травматического оружия в центре Москвы, все подозреваемые задержаны полицейскими, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Утром в среду от очевидцев в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Марксистской улице. К месту происшествия прибыли правоохранители.

Между тремя мужчинами произошла ссора, в ходе которой произвели выстрел из травматического оружия. Сейчас все участники инцидента задержаны, их доставили в ОВД. Полиция проводит доследственную проверку.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестные открыли стрельбу возле одного из кафе в центре столицы. В результате пострадали три человека.