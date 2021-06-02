РИАМО - 2 июн. В доме правительства Московской области врачам вручили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.
Она добавила, что за 2021 год планируется выдать 365 сертификатов, которые получат 160 врачей, 110 учителей и воспитателей, 85 молодых ученых и уникальных специалистов, а также 10 тренеров.
Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в Московской области.
Согласно условиям программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области, а заемщик платит только проценты по кредиту.
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