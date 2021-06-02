РИАМО - 2 июн. В доме правительства Московской области врачам вручили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«Программа (социальной ипотеки - ред.) стартовала в 2016 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. Очень радостно, что мы вручаем сертификаты специалистам одной из важнейших, благородных профессий — врачам», - сказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Людмила Ращепкина.

Она добавила, что за 2021 год планируется выдать 365 сертификатов, которые получат 160 врачей, 110 учителей и воспитателей, 85 молодых ученых и уникальных специалистов, а также 10 тренеров.

Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в Московской области.

Согласно условиям программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области, а заемщик платит только проценты по кредиту.

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