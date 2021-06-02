РИАМО - 2 июн. В туристско-информационном центре (ТИЦ) Московской области в аэропорту Домодедово проведут день Истры, в рамках которого посетители центра смогут попробовать сыры от фермера Олега Сироты и выиграть билеты в музей «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

День Истры, который пройдет 5 июня, откроет летнюю программу центра в рамках поддержки проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье».

Пассажиры аэропорта, которые зайдут в туристско-информационный центр, смогут узнать о туристических точках притяжения Истры, о ее достопримечательностях, принять участие в мастер-классах по созданию вееров и валянию из шерсти.

Кроме того, в центре организуют дегустацию продукции «Истринской сыроварни Олега Сироты», проведут конкурсы и лотереи, в которых можно будет выиграть билеты в музей «Новый Иерусалим», Истринский драматический театр, на выставку скульптора Сергея Казанцева, в Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

Туристско-информационный центр в аэропорту Домодедово работает 2 года. Он находится в общей зоне здания Аэровокзального комплекса: третий вход, второй этаж, правое крыло.

День Истры в центре пройдет с 10:00 до 15:00.

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