РИАМО - 2 июн. Продукция народных промыслов Подмосковья и интерактивная инвесткарта региона представлены на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Кроме того, на стенде можно ознакомиться с работой Центра управления регионом (ЦУР), передает корреспондент РИАМО.

Форум будет проходить в Санкт-Петербурге 2-5 июня. В ходе деловой программы власти Подмосковья намерены заключить десятки соглашений, а также принять участие в различных конференциях и встречах.

В экспозиции представлены сервизы ООО «ДО «Промыслы Вербилок», посуда ПК «Дулевский фарфор», ЗАО «Кузнецовский фарфор», АО «Гжельский фарфоровый завод», ООО «Гжель — художественные мастерские», подносы ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», платки ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», новогодние игрушки ОАО «Елочка», продукция ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий» и АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи».

Каждый желающий может изучить карту предприятий, которая в интерактивном режиме отображает места расположения в Подмосковье инвесторов со всего мира, в том числе из Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура.

Кроме того, на стенде презентована работа ЦУР Подмосковья, который включает шесть блоков: бизнес, ЖКХ, экология, образование, транспорт и здравоохранение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на ПМЭФ регион планирует заключить более 40 соглашений, которые направлены на реализацию крупных инвестпроектов и создание более 48 тыс. новых рабочих мест в Московской области.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.