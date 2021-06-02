РИАМО - 2 июн. Согласно прогнозу Научно-исследовательского института радио (НИИР), шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России уже в 2035 году, однако ряд экспертов ставит под сомнение такую перспективу, пишет газета «Известия».

НИИР подготовил проект дорожной карты по развитию сетей связи шестого поколения в России и уже направил документ в Минцифры России, где подтвердили его получение.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 Тбит/с, задержка для приложений пользователя окажется в 40 раз меньше, чем в 5G.

Основное отличие 6G от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов. Сеть 6G предполагает новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов.

В сетях будущего поколения будут использовать технологии ИИ для определения оптимального местоположения базовых станций, снижения энергопотребления и многое другое. Кроме того, в сетях шестого поколения появятся новые сервисы, к примеру, голографическая связь и тактильный интернет.

Однако некоторые эксперты и аналитики уверены, что при отсутствии коммерческих сетей 5G в России рассуждения о шестом поколении связи преждевременны. Сейчас основным препятствием для масштабного запуска 5G является отсутствие радиочастотного спектра для их внедрения. Кроме того, отрасли и операторам связи сначала необходимо решить множество специфических проблем, поэтому «перепрыгнуть» через поколение не удастся.

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