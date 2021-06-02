РИАМО - 2 июн. Три дома по программе реновации находятся в стадии строительства в Зеленограде, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Дома возводят по адресам: Георгиевский проспект, вл. 1936, Солнечная аллея, вл. 936 и 935.

«Кроме этого, ранее были введены и переданы под заселение 3 новостройки площадью 20 тыс. кв м. Они расположены по адресам: Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935, а также Солнечная аллея, корпус 934. В настоящее время в них ведется отселение пяти домов по адресам: Заводская ул., 12А, 12Б, 14, 14А, 16», - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Всего в Зеленограде в программу реновации включено 34 дома, где живут 7 тыс. человек.

Подобрано 9 «стартовых» площадок площадью 136 тыс. кв м для переселения почти 5 тыс. человек. В Зеленоградском административном округе планируют ввести около 300 тыс. кв м жилья по реновации.

Тестовый модульный дом по реновации возведут в новой Москве до конца года>>