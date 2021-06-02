РИАМО - 2 июн. Три дома по программе реновации находятся в стадии строительства в Зеленограде, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Дома возводят по адресам: Георгиевский проспект, вл. 1936, Солнечная аллея, вл. 936 и 935.
Всего в Зеленограде в программу реновации включено 34 дома, где живут 7 тыс. человек.
Подобрано 9 «стартовых» площадок площадью 136 тыс. кв м для переселения почти 5 тыс. человек. В Зеленоградском административном округе планируют ввести около 300 тыс. кв м жилья по реновации.
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