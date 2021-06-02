РИАМО - 2 июн. В Москве в 2021 году проведут ремонт пяти набережных, работы планируют закончить до середины ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Этот ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается. Это может привести к смещению гранитных плит или их выпадению.
Бирюков пояснил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня. После этого специалисты приступают к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя и промывают, после этого заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
Заммэра добавил, что для жителей проведение таких работ практически незаметно, так как никаких перекрытий данный ремонт не требует.
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