РИАМО - 2 июн. В среду авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, сообщает РИА Новости.

«Это разовый случай», — сказал представитель перевозчика.

Он объяснил, что отмены связаны с «неполучением разрешения от воздушных ведомств». При этом не уточняется чья сторона не выдала документы.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены и задержаны 57 рейсов. При этом во Внукове отменен 21 рейс.