РИАМО - 2 июн. В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 2567 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели от инфекции 1 067 425 человек, сообщает оперштаб столицы.

В городе за сутки выявили 2842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1065 человек. Также в столице умерли 60 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

За весь период пандемии в Москве выявили 1 186 481 случай инфицирования Covid-19, умерли 20 237 человек с коронавирусом.

В городе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно легко и удобно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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