РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Художественный военно-исторический фильм «Подольские курсанты» будет представлять Россию на кинофестивале во Франции, сообщила студия «ВоенФильм».

Фильм «Подольские курсанты» (фестивальное название – The Final Stand) отобрали в конкурсную программу ONE Country ONE Film International Film Festival. Главная цель его организаторов – культурный обмен между странами. От каждой страны отбирается не более одного фильма в категориях «Художественные», «Короткометражные» и «Детские фильмы».

В текущем году по решению отборочного комитета официально представлять Россию будет картина «Подольские курсанты».

Кроме того, каждый год выбирают одну страну, которая удостаивается чести показать несколько фильмов. В текущем году ею стала Южная Корея.

Кинофестиваль проходит в 12-й раз на двух площадках – в небольшой деревне Апчат в сердце Франции и в городе Исуар. Это самая старая область Европы, известная своими давно погасшими вулканами.