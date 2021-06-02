РИАМО - 2 июн. За последние сутки в Москве выявили 2842 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии в городе выявили 1 186 481 случай инфицирования. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно легко и удобно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Специалисты советуют обезопасить себя от инфекции и сделать прививку.

По данным исследования международной компании EY, результатами действий властей Москвы во время пандемии стали минимальный уровень безработицы и только небольшое снижение экономики. Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал.

За последние сутки в России выявлено 8832 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 394 летальных исхода, 9020 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в стране выявили 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах. Полностью выздоровели 4 702 599 человек, умерли 122 267 человек с Covid-19.

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