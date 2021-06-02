РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В Люберцах члены партии «Единая Россия» выбрали 10 делегатов, которые поучаствуют во внеочередной областной партийной конференции. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Единогласно принято решение, что на внеочередную конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России», которая пройдет в два этапа, 3 и 24 июня, поедут Сергей Антонов, Владимир Беловодский, Елена Верховых, Дмитрий Дениско, Анна Зайцева, Оксана Крамина, Дмитрий Крестинин, Георгий Николаев, Наталья Пичкур, Сергей Черкашин.

Перед собравшимися выступал председатель местной контрольной комиссии по вопросу утверждения положения комиссии Дмитрий Крестинин. Делегаты единогласно утвердили документ.