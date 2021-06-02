РИАМО - 2 июн. В столице специалисты принялись за устройство опор временной эстакады в районе реконструкции Дмитровского путепровода, во время реконструкции эстакада позволит обеспечить пропускную способность Дмитровского шоссе по основному ходу, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время строители ведут буровые работы, перекладку инженерных коммуникаций», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При реконструкции старого путепровода необходимо заменить опоры и пролетные строения. После завершения работ длина путепровода составит 312,1 м, а его ширина – 44 м. Объект позволит двигаться автотранспорту по четырем полосам в каждом направлении. Согласно контракту, реконструкция завершится к марту 2023 года.

Во время работ планируется реконструировать съезды между Дмитровским шоссе и улицами Валаамской, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом. На путепроводе планируется оборудовать тротуары, ширина которых составит 4 м, установить шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, центральный и боковые барьерные ограждения.

Рафик Загрутдинов отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил снизить влияние работ на пропускную способность магистрали во время реконструкции Дмитровского путепровода. После того, как путепровод реконструируют, он обеспечит пропускную способность автотранспорта по Дмитровскому шоссе, улучшит связь с Северо-Восточной хордой, а также увеличит пропускную способность улицы Валаамской и улицы Линии Октябрьской Железной Дороги за счет перераспределения потоков.