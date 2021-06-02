РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах ремонтируют фасад Дома культуры, к 1 сентября работы планируют завершить, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Есть знаковые места в городе, одно из них - это Дом культуры, центр притяжения. Было принято решение облагородить внешний вид ДК, а в перспективах - реконструкция с пристройкой хореографической школы. Обновить штукатурку и покраску», - сказал Ружицкий.

По его словам, работы планируют завершить к 1 сентября.