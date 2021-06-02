РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Жители городского округа Люберцы в июне могут задать свои вопросы компетентным членам партии «Единая Россия» и получить юридическую консультацию, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Согласно графику работы общественной приемной Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия», приемы пройдут с 3 по 29 июня. Запись на прием проходит по телефону: +7(495)503-55-36.

3 июня с 10:00 до 13:00 прием ведет первый зампред совета депутатов Люберец, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Александр Шлапак.

8 июня с 14:00 до 17:00 на вопросы жителей ответит депутат совета депутатов Люберец Дмитрий Сухов.

10 июня с 10:00 до 13:00 можно попасть на прием к депутату Люберец Дмитрию Крестинину.

15 июня с 14:00 до 17:00 прием ведет руководитель общественной приемной партии Георгий Николаев.

17 июня с 10:00 до 13:00 на вопросы жителей ответит исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский.

22 июня с 14:00 до 17:00 можно попасть на прием к помощнику депутата Люберец Мамеда Азизова.

24 июня с 10:00 до 12:00 можно получить юридическую консультацию.

29 июня с 14:00 до 17:00 прием ведет председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Люберец Ашот Маргарян.

Приемная расположена по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Время работы - с 10:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.