РИАМО - 2 июн. «Мосинжпроект» подробно расскажет о проекте Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которая включает 70 км и 31 станцию, на XXVI Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва» с 3 по 6 июня, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Гости смогут изучить характеристики каждой станции – от глубины заложения до архитектурной концепции, а также познакомиться с самыми современными технологиями метростроения, включая специфику проходки тоннелей при помощи щитов-гигантов диаметром 10 метров.

«На протяжении последних лет «Мосинжпроект» – неизменный участник и партнер одной из ведущих отраслевых выставок российской столицы, где наша компания демонстрирует реализацию крупнейших градостроительных программ Москвы, в первую очередь — программу развития метрополитена», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, на дискуссионных площадках эксперты холдинга расскажут об особенностях проектирования и строительства метро, и, в частности, главного проекта столичного метростроения – Большой кольцевой линии, реализация которого близка к завершению: уже в этом году заканчиваются тоннелепроходческие работы.

Особое внимание уделено станции «Мневники», которую открыли 1 апреля. Он стала первой станцией БКЛ, дизайн которой выбрали по результатам открытого международного архитектурного конкурса. Победителем конкурса и автором проекта стало Архитектурное бюро Тимура Башкаева.

На выставке представлен проект крупнейшего транспортно-пересадочного узла Москвы – ТПУ «Нижегородская», который создали на базе одноименной станции БКЛ. Этот узел связывает две станции метро, МЦК, МЖД и наземный городской транспорт. Также он обладает необычной архитектурой. Проект выдвинули на соискание авторитетной международной премии MIPIM Awards в 2021 году.

Также посетители выставки могут сделать фото около арт-объекта в виде «бесконечного зеркала», создающего эффект тоннеля метро, и получить фотомагнит со своим изображением на фоне инсталляции в виде лент, символизирующих линии метрополитена.

Выставка пройдет с 3 по 6 июня в комплексе «Гостиный Двор» на ул. Ильинка, д. 4. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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