РИАМО - 2 июн. В мае по Московской железной дороге перевезли 58,4 млн пассажиров, что более чем в 3,2 раза выше аналогичного показателя 2020 года, тогда перевезли 18 млн человек, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В том числе выросло число пассажиров в пригородном сообщении – с 17,6 млн до 56,4 млн человек – и дальнем следовании – с 387 тыс. до почти 2 млн пассажиров.

В прошлом месяце пассажирооборот достиг 2,5 млрд пасс-км, что почти в 3,6 раза выше показателя прошлого года, включая рост в пригородном сообщении до 1,5 млрд против 511,2 млн пасс-км, а также дальнем следовании – с 930 млн до 185,6 млн пасс-км.

Суммарное количество пассажиров, перевезенных поездами по МЖД в январе-мае, составляет свыше 268 млн человек, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В это число вошли 260,8 млн пассажиров, которых перевезли в пригородном сообщении, и 7,6 млн пассажиров дальнего следования.

С начала текущего года пассажирооборот на Московской железной дороге вырос на 20,5% к уровню 2020 года и составил 10,1 млрд пасс-км, включая пригородное сообщение – 6,6 млрд пасс-км и дальнее следование – 3,5 млрд пасс-км.

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