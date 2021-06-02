РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. Мастер-класс по приготовлению сендвича првели для воспитанников реабилитационного центра в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках в Международный день защиты детей прошли праздничные мероприятия. Так, в ТЦ «Аутлет Вилледж Белая Дача» для детей - воспитанников социально-реабилитационного центра организовали мастер-класс. В нем приняли участие глава городского округа Сергей Жигалкин и первый заместитель главы Александр Чуприн.

На мастер-классе детям показали, как приготовить вкусный сендвич из простых ингредиентов. Глава Котельников не только помог детям в сборке сендвича, но и пообщался с каждым из них, а также поздравил с праздником и вручил подарки.

Жигалкин отметил, что подобные мероприятия для воспитанников центра будут проводиться и дальше.

Его слова поддержала воспитатель отделения реабилитации Татьяна Плешакова. Она добавила, что эти мероприятия помогают детям развивать коммуникабельность и активность.

Ребята, принявшие участие в мастер-классе, являются воспитанниками КЦСОР «Люберецкий». Данный центр включает в себя различные отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.