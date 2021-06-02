РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. На стадионе «Торпедо» в Люберцах 4 июня жители городского округа могут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает центр тестирования ГТО муниципалитета.

Выполнить нормативы можно по следующим видам: бег на 30, 60 и 100 м, челночный бег 3 на 10 м, метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. Начало мероприятия в 12:00.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Заявку можно отправить на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. В заявке указываются ФИО, УИН, виды испытаний, в которых участвуете.

Всем участникам мероприятия необходимо иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму.

Мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.