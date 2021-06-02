РИАМО - 2 июн. В поселении Вороновское в новой Москве строят первый в России роботизированный архив, открыть его планируют в конце 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый архив станет самым крупным в России специализированным хранилищем. В нем создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, что позволит повысить надежность работы оборудования. Открытие запланировано на конец 2021 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что всю работу будут выполнять автоматизированные системы, участие человека потребуется только при регистрации заявки и выдаче документов.

По словам Бочкарева, «умные» машины будут выполнять весь процесс обработки данных, транспортировки и доставки папок с бумагами. Площадь архива составит 59,6 тыс. кв. м, он рассчитан на 100 млн единиц хранения.

Центр управления со специальными зонами для приема населения будет находиться в отдельном здании площадью 11 тыс. кв. м. За день архив будет обрабатывать до 2,4 тыс. обращений – 300 запросов в час.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что электричество на объект подают «Россети» от питающих центров 110 кВ подстанций «Вороново» и «Былово».

«Для надежного электроснабжения объекта энергетики построили распределительную и трансформаторную подстанции 10 кВ, проложили 5,7 км кабельных линий 10 кВ. Выдаваемая мощность - 4,6 МВт», - добавил Жидкин.

В Главархиве Москвы документы хранятся более чем в 40 специальных зданиях и помещениях. Также архивы занимают более 90 тыс. кв. м в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях столицы.

Сейчас все архивы представляют из себя классическое хранилище, где все документы ищут, обрабатывают и переносят вручную. Новый архивный кластер обеспечит максимальную сохранность документов о трудовом стаже, образовании, наградах, родстве, а также об имущественных правах.

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