РИАМО - 2 июн. В ночь на среду температура в Клину понизилась до +1,5 градуса, это значение стало новым суточным рекордом минимальной температуры. Предыдущий рекорд самой низкой температуры для 2 июня составлял +1,6 градуса и был установлен в 2004 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

Несмотря на то, что ночи в Московском регионе обходятся без заморозков, они все равно остаются холодными.

Низкой и близкой к рекорду также оказалась температура в Волоколамске и Можайске. Там зафиксировали +2,7 градуса.

Ранее ночь на 1 июня в Москве стала самой холодной для этого дня почти за 50 лет. Температура опустилась до +4 градусов.

Самым холодным 1 июня в Москве было в 1951 году, когда средняя суточная температура воздуха составила 8 градусов.

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