РИАМО - 2 июн. Все школы Москвы базово финансируются одинаково, значит, у всех детей столицы есть возможность качественно учиться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр опубликовал с своем личном блоге видео встречи с жителями, на которой он рассказал о школьном образовании в городе. По его словам, раньше в столице было всего полсотни школ мирового уровня, которыми все гордились. Сейчас удалось добиться, что качественное образование дают в подавляющем большинстве школ.

«Если учащийся сам хочет учиться, то он точно имеет возможность получить нормальное образование. И это самое главное, потому что неважно где — в Хамовниках или в Бибиреве, везде школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково», - сказал Собянин.

Мэр считает, что не должно быть разницы в финансировании со стороны государства между элитными и обычными школами. В столице все школы базово финансируются одинаково.

Для столичных учреждений образования также действует грантовая поддержка.

Каждый год на строительство школ и детских садов в Москве будет выделяться более 10 млрд рублей из бюджета. В 2022 году в столице планируют ввести в эксплуатацию 14 школ и 18 детских садов.

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