РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. В городском округе Мытищи, в ЖК «Новое Медведково» завершаются отделочные работы и благоустройство территории детского сада на 200 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новое трехэтажное здание будет рассчитано на 200 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован к сентябрю 2021 года.

Строящийся детский сад станет вторым дошкольным учреждением в микрорайоне. Воспитанники будут распределены на девять групп, в каждой из которых будут оборудованы раздевалки, игровые и спальни. Предусмотрены музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетом логопеда и психолога. До конца текущего года новый детский сад планируется передать администрации городского округа.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения в Мытищах в 2019 году. К строительству компания INGRAD приступила в 2020 году.