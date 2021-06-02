РИАМО - 2 июн. После падения футбольных ворот на ребенка в столице возбуждено уголовное дело, ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Итоги расследования дела, возбужденного по статье за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, находятся на контроле прокуратуры.

Ранее столичная прокуратура поручила Кунцевской межрайонной прокуратуре проверить инцидент, который приключился с 6-летним мальчиком 1 июня.

В этот день на ребенка, который был на спортивной площадке на Ярцевской улице, упали футбольные ворота. После мальчика госпитализировали.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова также отметила, что на текущий момент проводятся следственные действия. В рамках них установят обстоятельства и причины происшествия. После того, как ребенок пройдет лечение и будут получены медицинские документы, планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.

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