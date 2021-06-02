РИАМО - 2 июн. В Москве появилась цифровая платформа, позволяющая предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольные органы могут провести проверку их бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В данный момент ГИС «Открытый контроль» работает в пилотном режиме, однако в базу уже включили данные от 18 контрольных и надзорных органов столицы. Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели. Информационная система содержит пять разделов: «Сервисы», «Органы контроля», «Нормативные акты», «Журнал» и «Помощь».

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды, так как в ее функционале учли пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, портал будут в дальнейшем постепенно дорабатывать и улучшать. Основой для этого станет обратная связь от его пользователей.

Предприниматели получат полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса. Новый сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать.

К примеру, бизнесмены смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, а также найти нужные нормативные документы по различным темам. Также можно будет задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

Как отметил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, «Открытый контроль» является системой для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Платформу будут развивать совместно с предпринимательским сообществом.

«Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», — подчеркнул Данчиков.

Предприниматели обращаются в ГБУ «Малый бизнес Москвы»>>