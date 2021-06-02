РИАМО - 2 июн. В Москве появилась цифровая платформа, позволяющая предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольные органы могут провести проверку их бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
В данный момент ГИС «Открытый контроль» работает в пилотном режиме, однако в базу уже включили данные от 18 контрольных и надзорных органов столицы. Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели. Информационная система содержит пять разделов: «Сервисы», «Органы контроля», «Нормативные акты», «Журнал» и «Помощь».
По ее словам, портал будут в дальнейшем постепенно дорабатывать и улучшать. Основой для этого станет обратная связь от его пользователей.
Предприниматели получат полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса. Новый сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать.
К примеру, бизнесмены смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, а также найти нужные нормативные документы по различным темам. Также можно будет задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.
Как отметил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, «Открытый контроль» является системой для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Платформу будут развивать совместно с предпринимательским сообществом.
«Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», — подчеркнул Данчиков.
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