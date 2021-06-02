РИАМО - 2 июн. В Домодедове задержаны трое мужчин, которых подозревают в хищении электрокабеля с участка ЦКАД протяженностью свыше 1 км, сумма материального ущерба составила 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
В полицию ранее сообщили о хищении электрокабеля на участке ЦКАД в районе поселка Долматово. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили там двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом. По статье 158 УК РФ «Кража» возбудили уголовное дело.
Как объяснили мужчины, они резали провод на части, грузили его в машину, а после сбывали в пункт приема металлолома.
На текущий момент злоумышленники находятся под стражей, их причастность к еще пяти аналогичным преступлениям в Домодедове устанавливается.
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