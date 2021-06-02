РИАМО - 2 июн. В Домодедове задержаны трое мужчин, которых подозревают в хищении электрокабеля с участка ЦКАД протяженностью свыше 1 км, сумма материального ущерба составила 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию ранее сообщили о хищении электрокабеля на участке ЦКАД в районе поселка Долматово. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили там двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом. По статье 158 УК РФ «Кража» возбудили уголовное дело.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались трое уроженцев одной из республик Средней Азии от 22 до 27 лет», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как объяснили мужчины, они резали провод на части, грузили его в машину, а после сбывали в пункт приема металлолома.

На текущий момент злоумышленники находятся под стражей, их причастность к еще пяти аналогичным преступлениям в Домодедове устанавливается.