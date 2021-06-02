РИАМО - 2 июн. Инновационное устройство для расшифровки речи для слабослышащих «Чарли» протестировали на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа пилотного тестирования инноваций в городской среде объединяет городские и коммерческие организации с компаниями — разработчиками инновационной продукции. В ее базе больше тысячи инновационных решений, которые можно протестировать более чем на 120 московских площадках», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что инновационные решения касаются 18 отраслей, включая образование, медицину, ретейл, производство и досуг. Сегодня уже завершено 66 пилотных тестирований, еще 37 находятся на стадии реализации.

Испытания «Чарли» проходили в инфоцентре ВДНХ с 15 марта по 20 мая.

Гаджет с искусственным интеллектом преобразовывает устную речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека с нарушениями слуха. По итогам тестирования составили перечень рекомендаций. Устройство усовершенствуют с учетом пожеланий первых пользователей и после этого выведут на рынок.

Круглое портативное устройство «Чарли» оснащено высокочувствительными микрофонами и датчиками. Его необходимо положить на расстоянии двух метров от говорящего человека. Чтобы воспользоваться устройством, слабослышащему человеку нужно скачать на смартфон, компьютер или планшет специальное приложение. Оно работает только при наличии интернета.