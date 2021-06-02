РИАМО - 2 июн. В среду утром в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево отменили и задержали 46 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменен 21 рейс, 3 задержаны, еще 9 рейсов отменили в Шереметьеве, 2 задержали. В Домодедове задержали 4 рейса, отменили 7 рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, здесь задержан один рейс.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.