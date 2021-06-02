РИАМО - 2 июн. Пригородный поезд, который остановился на перегоне Нижегородская-Курский вокзал Горьковского направления МЖД, уже прибыл на вокзал, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Для того, чтобы восстановить график движения поездов, Центральная пригородная пассажирская компания вместе с Московской железной дорогой принимают все необходимые меры.

В график планируется внести точечные изменения.

Ранее в связи с вынужденной остановкой поезда возле станции Нижегородская с 07:45 было затруднено движение электропоездов Горьковского направления МЖД в сторону Москвы. С целью оказать поезду техническую помощь на место происшествия направили вспомогательный локомотив. В итоге поезд отправился самостоятельно.

Движение на перегоне Нижегородская - Курский вокзал восстановили.