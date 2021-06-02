РИАМО - 2 июн. Проект «Мобильный инспектор» столичной Госинспекции по недвижимости запустили в Южном, Западном, Северном, Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Зеленоградском округах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инспекторы проверяют территории, используя электросамокаты.

«В рамках проекта «Мобильный инспектор», который был в пилотном режиме запущен в прошлом году, специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в 10 раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном административном округе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что после успешной апробации проекта принято решение масштабировать его еще на восемь административных округов столицы. Если проект хорошо себя зарекомендует, то его распространят на все оставшиеся округа, включая ТиНАО.

По словам начальника столичной Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, на одном заряде на электросамокате инспекторы могут проезжать расстояние от 35 до 55 километров, что позволяет в течение дня экономить около трех часов времени.

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости следят за тем, законно ли используются нежилые здания и территории в Москве. Они предотвращают и пресекают все правонарушения.

Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>