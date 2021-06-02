РИАМО - 2 июн. Из-за вынужденной остановки электрички на перегоне Нижегородская - Курский вокзал было затруднено движение поездов Горьковского направления МЖД в сторону Москвы, сейчас движение на перегоне восстановлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение поездов было затруднено с 7:45. На место остановки поезда направили вспомогательный локомотив для технической помощи.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода движения в график. Пассажирам приносят извинения за неудобства.

Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, пассажирам поездов на Горьковском направлении МЖД в сторону Москвы рекомендовали выходить на станциях, где можно пересесть на метро.

Остановившийся на Горьковском направлении МЖД поезд прибыл на Курский вокзал>>